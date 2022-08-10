Курьер, причастный к 22 мошенничествам по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», задержан в Республике Башкортостан

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и УМВД России по г. Уфе в ходе оперативной работы задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к 22 преступлениям в отношении пенсионеров, совершённым по одной и той же схеме.
Популярные статьи
- Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» уничтожили укрепленные опорные пункты и бронированную технику ВСУ
- Стрелки сборной ВС РФ взяли четыре «золота» на III Всемирных курсантских играх
- Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» Западного военного округа выполнили огневые задачи по уничтожению позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии