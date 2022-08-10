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Курьер, причастный к 22 мошенничествам по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», задержан в Республике Башкортостан

Курьер, причастный к 22 мошенничествам по схеме «Ваш родственник попал в ДТП», задержан в Республике Башкортостан

Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и УМВД России по г. Уфе в ходе оперативной работы задержали ранее судимого 25-летнего местного жителя, подозреваемого в причастности к 22 преступлениям в отношении пенсионеров, совершённым по одной и той же схеме.

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