Кедми: Путин изменил генеральный план на 180 градусов

Ага выгнали 95% улыбаюсь Центробанк остался самое главное как хочет так и поднимает курс доллара а чего идёт рост цен в стране и люди живут ещё хуже и хуже минимум 30% в год рост цен. Правительство забыло, что люди питаются не святым духом, хоть они и рабы божии

Геннадий Бережнов

Кедми считает, что не чистка «пятой колонны» стала главной задачей Путина. А зачистка агентов влияния, которая уже закончена и не кому мешать развитию страны. Хотя какая ту разница между ними? Сколько НКО продолжают гадить в России и с этим злом не кому бороться. Кедми убаюкивает нас, а по сути ничего не делается!