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Кедми: Путин изменил генеральный план на 180 градусов

Кедми: Путин изменил генеральный план на 180 градусов

Политолог Кедми считает, что не чистка «пятой колонны» стала главной задачей Путина, когда отношения с Западом перешли в состояние нескрываемой вражды.

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Комментарии
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Елена Шарапова
👍👍👍👍👍
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13 час.
ИП
Иван Петров
Ага выгнали 95% улыбаюсь Центробанк остался самое главное как хочет так и поднимает курс доллара а чего идёт рост цен в стране и люди живут ещё хуже и хуже минимум 30% в год рост цен. Правительство забыло, что люди питаются не святым духом, хоть они и рабы божии
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13 час.
Геннадий Бережнов
Кедми считает, что не чистка «пятой колонны» стала главной задачей Путина. А зачистка агентов влияния, которая уже закончена и не кому мешать развитию страны. Хотя какая ту разница  между ними? Сколько НКО продолжают гадить в России и с этим злом не кому бороться. Кедми  убаюкивает нас, а по сути ничего не делается!
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4 час.

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