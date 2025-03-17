Олег Кан лишился квот и миллиардов: итоги громкого судебного разбирательства

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. Верховный суд Российской Федерации отказал Олегу Кану и связанным с ним структурам в пересмотре арбитражного дела о взыскании 358,7 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб водным биоресурсам.