Олег Кан лишился квот и миллиардов: итоги громкого судебного разбирательства

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта, ФедералПресс. Верховный суд Российской Федерации отказал Олегу Кану и связанным с ним структурам в пересмотре арбитражного дела о взыскании 358,7 млрд рублей в качестве компенсации за ущерб водным биоресурсам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии