Eternal Strands дадут попробовать бесплатно за неделю до релиза В случае с приключе...

Eternal Strands дадут попробовать бесплатно за неделю до релизаВ случае с приключенческим экшеном Eternal Strands от Yellow Brick Games вам не придется покупать кота в мешке: 21 января, ровно за неделю до релиза, разработчики выпустят демоверсию.
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