Медиакратия
ГлавнаяКалейдоскопПолитикаЭкономикаГорячее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медиакратия

49 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Крайне неприятная личность- как внешне, так и по деяниям своим. По- моему, это ничтожество переполошилось от заявлени...Не ждать, пока вы...
  • Eduard
    Бейте протестующих чаще!Кавелашвили прези...
  • Владимир Моргунов
    ПРАВИТЕЛЬСТВО ГРУЗИИ СДЕЛАЛО ТО, ЧТО НЕ СДЕЛАЛ ВОРОВАТЫЙ ТРУСЛИВЫЙ И ЖАДНЫЙ ЯНЕК !!!Кавелашвили прези...

Не ждать, пока выгонят: Джастин Трюдо ушёл в отставку

Не ждать, пока выгонят: Джастин Трюдо ушёл в отставку

Премьер-министр Канады оправдал все прогнозы. 6 января Джастин Трюдо официально объявил о своей отставке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Петров
Крайне неприятная личность- как внешне, так и по деяниям своим. По- моему, это ничтожество переполошилось от заявления Трампа, заранее зная, что просто не сможет противостоять его напористости и заведомо не способно на судьбоносные, для своей страны, решения...)))
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх