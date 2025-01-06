Премьер-министр Канады оправдал все прогнозы. 6 января Джастин Трюдо официально объявил о своей отставке.
Не ждать, пока выгонят: Джастин Трюдо ушёл в отставку
Комментарии
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Владимир Петров
Крайне неприятная личность- как внешне, так и по деяниям своим. По- моему, это ничтожество переполошилось от заявления Трампа, заранее зная, что просто не сможет противостоять его напористости и заведомо не способно на судьбоносные, для своей страны, решения...)))
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