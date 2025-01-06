Не ждать, пока выгонят: Джастин Трюдо ушёл в отставку

Владимир Петров

Крайне неприятная личность- как внешне, так и по деяниям своим. По- моему, это ничтожество переполошилось от заявления Трампа, заранее зная, что просто не сможет противостоять его напористости и заведомо не способно на судьбоносные, для своей страны, решения...)))