Стресс, связанный с работой, может увеличить риск нарушения сердечного ритма

Стресс, связанный с работой, вызванный перенапряжением и дисбалансом между приложенными усилиями и полученным вознаграждением, может увеличить риск развития мерцательной аритмии, согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association , открытом рецензируемом журнале Американской кардиологической ассоциации.