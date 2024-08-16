Стресс, связанный с работой, может увеличить риск нарушения сердечного ритма

Стресс, связанный с работой, вызванный перенапряжением и дисбалансом между приложенными усилиями и полученным вознаграждением, может увеличить риск развития мерцательной аритмии, согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of the American Heart Association , открытом рецензируемом журнале Американской кардиологической ассоциации.
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