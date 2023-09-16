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Федерер провел в Швейцарии фан-встречу на корабле

Федерер провел в Швейцарии фан-встречу на корабле

Роджер Федерер встретился с болельщиками в Швейцарии. «Бесконечно благодарен легендарному фан-клубу. Для меня было честью провести фанатский день на Фирвальдштетском озере после стольких замечательных воспоминаний за эти годы.

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