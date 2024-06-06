Никита Кологривый станет партнёром Оксаны Акиньшиной в комедии "Семейный призрак"

Съёмки нового фильма уже начались в Москве. Кологривый и Акиньшина сыграют главные роли вместе с Максимом Лагашкиным,Новосибирский актёр Никита Кологривый сыграет одну из главных ролей в новой комедии от дистрибьютора "Наше кино" вместе с Оксаной Акиньшиной и Максимом Лагашкиным.
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