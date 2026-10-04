Марочко: ВС РФ готовят ещё три «котла» для ВСУ на линии фронта

В результате активных наступательных действий ВС РФ в зоне проведения СВО сложилась интересная конфигурация линии боевого соприкосновения (ЛБС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как Россия может ...
- НАТО планирует ра...
- «Мы не забыли»: в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым