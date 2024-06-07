Уровень заболеваний от пищи плохого качества снизился на треть за 10 лет

Число заболеваний, вызванных некачественной пищей, с 2014 года уменьшилось на 34,5%. Все благодаря многоуровневой системе мониторинга питания населения и качества продуктов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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