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Уровень заболеваний от пищи плохого качества снизился на треть за 10 лет

Уровень заболеваний от пищи плохого качества снизился на треть за 10 лет

Число заболеваний, вызванных некачественной пищей, с 2014 года уменьшилось на 34,5%. Все благодаря многоуровневой системе мониторинга питания населения и качества продуктов, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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