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Проект «Меридиан»: Пентагон проектирует войну будущего

Проект «Меридиан»: Пентагон проектирует войну будущего

30 сентября 2026 г. Пентагон объявил о запуске проекта «Меридиан». Новость прозвучала прежде всего в контексте того, что курировать его будет Илон Маск.

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