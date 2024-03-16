Павловский: В позиции Фуртунэ отражаются все недостатки правосудия

В контексте недавнего объявления об отставке Виктории Фуртунэ, прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, адвокат и бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский выразил свою озабоченность по поводу текущего состояния молдавской судебной системы.
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