Павловский: В позиции Фуртунэ отражаются все недостатки правосудия

В контексте недавнего объявления об отставке Виктории Фуртунэ, прокурора Антикоррупционной прокуратуры Молдовы, адвокат и бывший судья Европейского суда по правам человека Станислав Павловский выразил свою озабоченность по поводу текущего состояния молдавской судебной системы.