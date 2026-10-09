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ИА Регнум

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Лукашенко на саммите СНГ пошутил, что Пашинян «никуда от нас не денется»

Лукашенко на саммите СНГ пошутил, что Пашинян «никуда от нас не денется»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пошутил над премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время саммита СНГ.

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