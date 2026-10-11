Доктор поделился “10 заповедями долголетия”

В то время как ученые все активнее исследуют, как повседневные привычки могут влиять на здоровье и старение, один из врачей, специализирующихся на долгожительстве, говорит, что ключ к более долгой и здоровой жизни не требует дорогостоящих добавок, сложных биохаков или передовых методов лечения .
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