Электро-аэродинамическая технология освоения атмосферы

Мы всегда рады делиться с вами интересными материалами от наших подписчиков. Сегодня по просьбе одного из наших читателей мы публикуем его статью, в которой он делится своими мыслями и идеями о развитии авиации.
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