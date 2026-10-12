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Курские новости

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Число жертв удара беспилотника по скорой в Курской области возросло до двух

Число жертв удара беспилотника по скорой в Курской области возросло до двух

Кроме фельдшера, ранения получил врач, у него диагностирована акубаротравма.Число жертв удара беспилотника по реанимобилю в Курской области, который произошел вечером 12 октября, возросло до двух человек.

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