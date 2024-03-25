Испанская марка Cupra готовит последний автомобиль с ДВС

Шпионам удалось сфотографировать во время дорожных испытаний прототип серийного кроссовера Terramar. Это знаковая модель для Сupra, так как после нее испанский автопроизводитель будет выпускать исключительно электрокары.
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