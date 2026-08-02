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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Попович после 1:1 с «Крыльями»: «ЦСКА нужно улучшить реализацию, ведь мы хорошо играли. Во 2-м тайме у нас были шансы»

Хавбек ЦСКА Матия Попович высказался после ничьей с «Крыльями Советов» (1:1) во 2-м туре РПЛ . «Нам нужно улучшить реализацию, ведь мы хорошо играли.

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