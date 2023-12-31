Как будет работать супермаркет «Пятерочка» 1 января 2024 года Ксения КирпикС приближением новогодних праздников жители Российской Федерации интересуются, как будет функционировать супермаркет «Пятерочка» в первый день 2024 года.
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