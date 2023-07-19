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Асу Алмабаев продолжает тренировки во Флориде перед дебютом в UFC

Боец MMA Асу Алмабаев продолжает подготовку к дебюту в UFC во Флориде (США). В сети появилось видео тренировочного процесса казахстанского бойца.

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