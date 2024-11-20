В МВД назвали обязательные отметки в паспорте гражданина РФ

В официальном Telegram-канале Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации сообщается, что при получении или замене паспорта гражданина РФ необходимо поставить обязательные и необязательные отметки.
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