Власти Узбекистана: Монеты Hamster Kombat не соответствуют определению криптовалютных активов

Национальное агентство перспективных проектов Республики Узбекистана (НАПП) опубликовало официальное заявление, в котором сообщается, что монеты, накопленные в игре Hamster Kombat, не соответствуют определению криптовалют.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии