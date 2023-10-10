Под капотом этого УАЗа 300 сил – отдают недорого!

В Кабардино-Балкарии на продажу выставили УАЗ Hunter с двигателем Toyota 1UZ-FE. Отметим, что этот надежный и весьма популярный в мире тюнинга атмосферный бензиновый V8 в зависимости от конфигурации развивает 245-300 л.
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