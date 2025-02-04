Михаил Пысла: "Лечение и руководство - это разные вещи"

С тех пор как в Молдове поменялось руководство Министерства здравоохранения, по неизвестным причинам было исключено конкурсное требование к кандидатам на занятие должностей руководителей медицинских учреждений обязательно быть выпускниками Школы управления общественным здравоохранением.