Михаил Пысла: "Лечение и руководство - это разные вещи"

С тех пор как в Молдове поменялось руководство Министерства здравоохранения, по неизвестным причинам было исключено конкурсное требование к кандидатам на занятие должностей руководителей медицинских учреждений обязательно быть выпускниками Школы управления общественным здравоохранением.
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