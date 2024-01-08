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Российские военные успешно отразили контратаку штурмовиков ВСУ под Купянском

Российские военные успешно отразили контратаку штурмовиков ВСУ под Купянском

МО РФ: военные группировки «Запад» успешно отразили контратаку ВСУ под Купянском Военнослужащие мотострелкового подразделения группировки «Запад» успешно отразили контратаку штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

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