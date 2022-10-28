Гнойник вскрылся: продюсер Цыганов рассказал, как побег Собчак из России сорвал все маски

Журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве и покинула территорию страны на фоне задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского.
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