Народные Новости

853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Странно всё это пахнет! Они нам гадят, как могут. Оружие Салорейху поставляют, все западные санкции поддержали, а мы ...EAD: Греция и Бол...
  • Елена Котенева
    Наглые и бессовестные.Всё прост-требуют для страны 404.Запад сказал:до последнего украинца. Западу самому нужны стары...Кличко призвал За...
  • Василий
    Я, как ктн и доцент с более чем 40 летним педагогическим стажем информирую - заставить студента учится НЕВОЗМОЖНО - р...Педагог колледжа ...

Гнойник вскрылся: продюсер Цыганов рассказал, как побег Собчак из России сорвал все маски

Гнойник вскрылся: продюсер Цыганов рассказал, как побег Собчак из России сорвал все маски

Журналистка Ксения Собчак стала фигурантом дела о вымогательстве и покинула территорию страны на фоне задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала «Татлер» Ариана Романовского.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх