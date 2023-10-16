«Дотанцевался»: SHAMAN выступал в Кремле с травмой

«Дотанцевался»: SHAMAN выступал в Кремле с травмойшаманМать певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Людмила Дронова призналась в беседе с «Пятым каналом», что музыкант выступал на сцене Государственного Кремлевского Дворца с травмой.
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