В вестибюле станции метро «Путиловская» снимают строительные леса

В ближайшее время начнется отделка зала В кассовом зале вестибюля станции «Путиловская», строящейся в составе Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, завершается демонтаж строительных лесов, рассказали в телеграм-канале «Подземник».
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