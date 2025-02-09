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Петербургский дневник

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В вестибюле станции метро «Путиловская» снимают строительные леса

В вестибюле станции метро «Путиловская» снимают строительные леса

В ближайшее время начнется отделка зала В кассовом зале вестибюля станции «Путиловская», строящейся в составе Красносельско-Калининской линии петербургского метрополитена, завершается демонтаж строительных лесов, рассказали в телеграм-канале «Подземник».

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