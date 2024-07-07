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Разнообразие досуга для людей с ограниченными возможностями

Разнообразие досуга для людей с ограниченными возможностями

Разнообразие досуга для людей с ограниченными возможностями Юлия ПономареваВ нашем обществе все больше внимания уделяется созданию комфортных условий для каждого человека, включая людей с ограниченными физическими возможностями.

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