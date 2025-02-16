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В зоне СВО сняли загадочное северокорейское оружие: Такого вы ещё не видели

В зоне СВО сняли загадочное северокорейское оружие: Такого вы ещё не видели

В Сети появились фотографии северокорейских САУ M1989 Koksan. Они, как утверждает "Военный осведомитель", были сделаны в зоне СВОНа одном из направлений фронта, как пишет телеграм-канал "Военный осведомитель", были замечены самоходные артиллерийские установки (САУ) M1989 Koksan.

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