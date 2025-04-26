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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кагарлицкий о рынке свободных агентов: «С уважением отношусь к «Торпедо», представляю ажиотаж на новой арене. Есть желание к нему приобщиться»

В этом сезоне хоккеист выступал за «Торпедо» и набрал 36 (9+27) очков в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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