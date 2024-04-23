Шествие "Бессмертного полка" в России отменили из-за соображений безопасности

Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будут проводить в очном формате. Об этом сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.