Шествие "Бессмертного полка" в России отменили из-за соображений безопасности

Шествие "Бессмертный полк" в России в 2024 году не будут проводить в очном формате. Об этом сообщила ответственный секретарь "Поискового движения России", сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева.
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