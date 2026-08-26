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Тяжелый грим, лысина и 18 килограммов веревок: 8 актрис, пожертвовавших внешностью ради роли

Тяжелый грим, лысина и 18 килограммов веревок: 8 актрис, пожертвовавших внешностью ради роли

Ради сильного экранного образа признанные голливудские красавицы нередко идут на радикальные перемены: соглашаются на многочасовой сложный пластический грим, сбривают волосы под ноль и сознательно примеряют отталкивающие черты.

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