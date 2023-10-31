В Кременкуле мигранты попадают на закрытый рынок через тайные ворота

Жители поселка под Челябинском в два счета разгадали ход администрации торговой точки.Кременкульцы потешаются над хитрыми уловками администрации мигрантского оптового рынка, закрытого на проверку силовиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии