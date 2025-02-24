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Царьград

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США выставили счёт Украине за помощь: сделка по минералам набирает обороты

США выставили счёт Украине за помощь: сделка по минералам набирает обороты

Америка продвинулась в переговорах о соглашении для получения половины украинских минералов.Вашингтон намерен заключить с Киевом соглашение об использовании украинских полезных ископаемых уже на следующей неделе.

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