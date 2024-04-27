Молодые хулиганы кулаками разбили стекло входной двери театра на Лиговском проспекте

Их задержали росгвардейцы Наряд Росгвардии задержал хулиганов, кулаками разбивших стекло входной двери здания на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.
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