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Петербургский дневник

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Молодые хулиганы кулаками разбили стекло входной двери театра на Лиговском проспекте

Молодые хулиганы кулаками разбили стекло входной двери театра на Лиговском проспекте

Их задержали росгвардейцы Наряд Росгвардии задержал хулиганов, кулаками разбивших стекло входной двери здания на Лиговском проспекте в Петербурге, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

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