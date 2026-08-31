С миру по нитке...
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VII Российско-Китайский форум предпринимателей

VII Российско-Китайский форум предпринимателей

10–11 сентября 2026 года в Национальном центре «Россия» (официальный сайт: https://russia.ru) пройдёт VII Российско-Китайский форум предпринимателей.

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