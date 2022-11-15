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Politico: Киев пришел в бешенство из-за слов Вашингтона о возможных переговорах с Москвой

Politico: Киев пришел в бешенство из-за слов Вашингтона о возможных переговорах с Москвой

Украинские чиновники пришли в бешенство после слов председателя Комитета начальников штабов американских ВС Марка Милли о возможных переговорах между Россией и киевским режимом.

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