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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Эти бы слова да богу в уши... Но судя по тому, что это стало в России уже закономерностью, все опять кроме как бла бл...В России пообещал...
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    👍👍👍«Тупорылое животн...
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«Нужна твердая рука» Правда ли, что россияне обожают Сталина, утопившего страну в крови?

«Нужна твердая рука» Правда ли, что россияне обожают Сталина, утопившего страну в крови?

146 лет назад, 18 декабря, родился Иосиф Сталин, руководивший Советским Союзом более тридцати лет. Эта противоречивая фигура — тиран и создатель тоталитарного режима, победитель нацизма и архитектор мобилизационной экономики — продолжает вызывать острые споры.

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Комментарии
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ruslava Митькина
Сталин - это глыба, он был, есть и будет. А недостатки есть у всех. Но при нем ни одна собака не могла гавкнуть на страну. А люди просыпались утром счастливыми, а не озабоченными как сегодня.
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18 час.

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