«Нужна твердая рука» Правда ли, что россияне обожают Сталина, утопившего страну в крови?

146 лет назад, 18 декабря, родился Иосиф Сталин, руководивший Советским Союзом более тридцати лет. Эта противоречивая фигура — тиран и создатель тоталитарного режима, победитель нацизма и архитектор мобилизационной экономики — продолжает вызывать острые споры.
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