Путин: 810-ю гвардейскую бригаду морпехов ЧФ преобразуют в дивизию

810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота преобразуют в дивизию. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с командирами подразделений, участвующих в СВО, во вторник, 7 мая.
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