Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

Одиссей

В основе всего лежит экономика. Китаю нужен стабильный рынок сбыта своей продукции и - сейчас, правда, уже в меньшей степени - западные технологии. В настоящее время перевозки осуществляются морем, но ханьцы прекрасно понимают, что эти маршруты могут быть в любой момент перекрыты "неизвестными" диверсантами, подлодками, пиратами и проч. -"Северный поток" не даст соврать. Поэтому они ищут обходные пути, в т.ч., сухопутный коридор. А тут без нас - России - не обойтись. Но, как говорится, есть проблема: СВО. Вот не исключаю для себя, что одна из причин СВО была именно задача пробить коридор в Европу, неподконтрольный ЮСе. Поэтому-то "товарищ Си" и хлопочется о скорейшем прекращении боевых действий в пользу НАС! И, что примечательно, пресловутый "один пояс - один путь" должен где-то войти в Европу. А тут - как здорово!! - появляется граничащая с Околицей Венгрия!! И пограничная с ней Сербия!!! А там уже Австрия - ну, и на выбор, Италия, Франция, Германия и т.д. Мораль, кстати, отсюда простая: мы в любом случае и обязательном порядке будем брать Одессу (попутно и Николаев) и Закарпатье. Харьков и, вообще, Левобережье - желательно, но не обязательно. Но тут есть еще одна засада: вся эта канитель с поясом-путем имеет смысл только в том случае, если Европа сохранит свою покупательную способность и не свалится в войну. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько глубоко европцы готовы прогнуться перед амерами (и раздвинуть булки). А тут их надо как-то подбодрить, чем-то пригрозить и что-то пообещать. Так о чем был вояж товарища Си?