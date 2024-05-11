Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

Главный смысл поездки "разведчика Си" в стан противника. Потом пусть не жалуются, что их не предупреждали

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Я думаю, многие из вас знают анекдот про червяка, который с мужиками на рыбалку пошел.

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Комментарии
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карюкалов вячеслав
Совместная позиция.
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12 час.
Одиссей
В основе всего лежит экономика.  Китаю нужен стабильный рынок сбыта своей продукции и - сейчас, правда, уже в меньшей степени - западные технологии.  В настоящее время перевозки осуществляются морем, но ханьцы прекрасно понимают, что эти маршруты могут быть в любой момент перекрыты &quot;неизвестными&quot; диверсантами, подлодками, пиратами и проч. -&quot;Северный поток&quot; не даст соврать. Поэтому они ищут обходные пути, в т.ч., сухопутный коридор. А тут без нас - России - не обойтись.  Но, как говорится, есть проблема: СВО. Вот не исключаю для себя, что одна из причин СВО была именно задача пробить коридор в Европу, неподконтрольный ЮСе. Поэтому-то &quot;товарищ Си&quot; и хлопочется о скорейшем прекращении боевых действий в пользу НАС! И, что примечательно, пресловутый &quot;один пояс - один путь&quot; должен где-то войти в Европу. А тут - как здорово!! - появляется граничащая с Околицей Венгрия!! И пограничная с ней Сербия!!! А там уже Австрия - ну, и на выбор, Италия, Франция, Германия и т.д.  Мораль, кстати, отсюда простая: мы в любом случае и обязательном порядке будем брать Одессу (попутно и Николаев) и Закарпатье. Харьков и, вообще, Левобережье - желательно, но не обязательно.  Но тут есть еще одна засада: вся эта канитель с поясом-путем имеет смысл только в том случае, если Европа сохранит свою покупательную способность и не свалится в войну. А это, в свою очередь, зависит от того, насколько глубоко европцы готовы прогнуться перед амерами (и раздвинуть булки). А тут их надо как-то подбодрить, чем-то пригрозить и что-то пообещать. Так о чем был вояж товарища Си?
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8 час.
Надежда
Больше всех раздражает эта кривоногая мартышка урсула швондерляйен!( 😡Даже голубь микрон на ее фоне выглядит просто мелким шалунишкой)☺️
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7 час.

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