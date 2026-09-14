В России упал SkyNet: тысячи пользователей интернет-провайдера остались без связи

Основная масса жалоб — из Санкт-Петербурга и Ленинградской области У российского интернет-провайдера SkyNet произошел масштабный сбой, из-за которого абоненты остались без домашнего интернета и цифрового телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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