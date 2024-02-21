Театр абсурда
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Театр абсурда

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Обмен Медведчука и «Железный купол»: Во что обошёлся России израильский кукиш г-ну Зеленскому

Обмен Медведчука и «Железный купол»: Во что обошёлся России израильский кукиш г-ну Зеленскому

  Сложная многоходовка: Иностранных наёмников, захваченных в Мариуполе в плен, Москва использовала, чтобы не дать Киеву прикрыться израильской системой ПВО Внезапно из долгого и почти полного информационного небытия вышел Виктор Медведчук, бывший глава Администрации президента Украины Леонида Кучмы.

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