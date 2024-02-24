Праздничный концерт в честь 23 Февраля прошел для мужчин из Воскресенска во дворце культуры «Химик»

Во дворце культуры «Химик» прошел праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие ветераны боевых действий, семьи участников и участники специальной военной операции и волонтеры.
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