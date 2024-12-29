РФ в январе 2025 г. может экспортировать 2-2,3 млн тонн пшеницы против 4,08 млн тонн годом ранее

Аналитический центр перевозчика агропромышленных насыпных грузов "Русагротранс" дал свой прогноз на начало 2025 года и согласно ему в январе 2025 года РФ может экспортировать 2-2,3 млн тонн пшеницы против 4,08 млн тонн в январе этого года.