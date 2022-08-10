SUSANIN

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Жаркая погода сохранится в среду в Удмуртии

Жаркая погода сохранится в среду в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Жаркая погода не отступит в среду с территории Удмуртии. Днем местами возможны кратковременные дожди и грозы, передает пресс-служба главного управления МЧС России по республике на основе данных регионального Гидрометцентра.

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