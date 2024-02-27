Композитные шпалы для РЖД вызывают вопросы специалистов. Использование пластика для железной дороги ограничивают климат и нагрузки

Сегодня на российских железных дорогах в разной степени применяется четыре вида шпал. Деревянные (производят из цельной сосны, лиственницы, кедра или березы) и железобетонные (они состоят из натянутых струн арматуры, залитых бетоном), которые широко используют при строительстве новых железных дорог, несмотря на их очевидную неэкологичность.
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