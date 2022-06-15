Газета.ру

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Мостовой назвал глупостью слова Каттани о перспективности тренера "Спартака" Абаскаля

Мостовой назвал глупостью слова Каттани о перспективности тренера "Спартака" Абаскаля

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Луки Каттани о том, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль является одним из самых перспективных специалистов в Европе.

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