Мостовой назвал глупостью слова Каттани о перспективности тренера "Спартака" Абаскаля

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Луки Каттани о том, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль является одним из самых перспективных специалистов в Европе.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора "Спартака" Луки Каттани о том, что новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль является одним из самых перспективных специалистов в Европе.
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