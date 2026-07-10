Ольга Благодарова: Сез гомер буе пионер исемен йөртәчәксез

Казан федераль университетының Филология һәм мәдәниятара багланышлар институтында «Реклама һәм җәмәгатьчелек белән элемтә» юнәлешен тәмамлаган 63 чыгарылыш курс студентына дипломнар тапшыру тантанасы булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии