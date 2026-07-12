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Аргументы недели

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Российская теннисистка Анна Пушкарева одержала победу в финале юниорского Уимблдона

Российская теннисистка Анна Пушкарева одержала победу в финале юниорского Уимблдона

17-летняя россиянка обыграла представительницу Китая Сунь Синьжань в финальном матче. Игра продолжалась почти 2,5 часа.

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